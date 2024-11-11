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تحديث الصناعة يوقع برتوكول مع إحدى شركات النقل لتمكين التصنيع محليًا - أخبار كلمتك

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تحديث الصناعة يوقع برتوكول مع إحدى شركات النقل لتمكين التصنيع محليًا - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة يوقع برتوكول مع إحدى شركات النقل لتمكين التصنيع محليًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 12:10 م 11/11/2024 12:10:19 PM

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في إطار البروتوكول الموقع بين مركز تحديث الصناعة وشركة "ام سي في" والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع حافلات النقل الجماعي، وضمن أنشطة المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجًا بسعر مُنافس وبجودة عالية، قام مركز تحديث الصناعة بتنظيم الاجتماع الأول والثاني لموردي شركة "ام سي في" وذلك للتعريف بخدمات المركز والمتوقع تقديمها ضمن برنامج تطوير الموردين.

 

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ويهدف البروتكول الموقع بين الجانبين إلى تطوير موردي شركة "ام سي في" للتوافق مع متطلبات الشركة والمواصفات العالمية خصوصًا في إطار القاعدة التصديرية الواسعة للشركة وتواجد منتجاتها في الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات شركة فولفو العالمية في إطار اتفاقية تصنيع حافلات كهربائية لشركة فولفو بمصانع "ام سي في" مما يؤهل الموردين لتوريد الصناعات المغذية لمصانع فولفو العالمية.

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ويأتي هذا البروتوكول ضمن اهتمام مركز تحديث الصناعة بتعزيز ملف تمكين التصنيع محليًا والعمل على دعم مختلف القطاعات الصناعية بتوفير قاعدة بيانات للموردين المحليين بدلًا من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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