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خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:47 مساءً - سعر الدولار، كشف الخبير المصرفي عيسى فتحي، مدى تأثير أرقام التضحم الأخيرة على سياسة البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

 

تثبيت اسعار الفائدة

وأكد "فتحي" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": من المتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف: لن نشهد تخفيضا في أسعار الفائدة وهذا بسبب مؤشرات ومعدلات التضخم التي تشهد ارتفاعات ملحوظا الفترة الأخيرة

وأشار إلي أن البنك المركزي ينتظر تراجع معدلات التضخم لإقرار تخفيض في أسعار الفائدة بالبنوك.

سعر الدولار اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

ارتفاع جديد في سعر الذهب بالأسواق المحلية بعد 12 ساعة من قرار الفائدة الأمريكية

ضغط صندوق النقد الدولي

وأوضح: صندوق النقد الدولي يضغط في اتجاه مرونة كاملة في سعر الصرف صعودا وهبوطا، وفي إطار وجود بعثة الصندوق رأينا تحرك سعر الدولار لأعلى من 48.25 الي 49.25 جنيها، ومن الوارد في ظل انخفاض تدفقات النقد الدولارية ارتفاع سعر الدولار أما في حال استقرار العرض والطلب سنشهد استقرار في سعر الدولار.

تحريك سعر الدولار

وأشار إلي أنه نتيجة المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي سيكون لها إشارة في اتجاه تحريك سعر الدولار.
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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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