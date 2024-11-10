عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

عاجل:اندلاع اشتباكات بالاسلحة الثقيلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

الزمالك يعلن فوز فريق السيدات بهذه الجائزة - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

السبت، انطلاق الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا" للملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والملوخية والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والملوخية والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والملوخية والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - الأحد 10/نوفمبر/2024 - 02:49 م 11/10/2024 2:49:37 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

 أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«كلمتك» تستعرض  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا.
<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 12 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة من 40 إلى 45 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق