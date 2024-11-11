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هدى يسي: قمة الاستثمار العربي الإفريقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

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هدى يسي: قمة الاستثمار العربي الإفريقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

هدى يسي: قمة الاستثمار العربي الإفريقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - أكدت الدكتورة هدى يسي رئيس إتحاد المستثمرات العرب، إن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والثقافات بين الدول المشاركة.

ووجهت الشكر إلى الرئيس السيسي، لدعمة الدائم لتمكين المرأة ومساندته لسيدات الأعمال.

 

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جاء ذلك  خلال مشاركتها في إطلاق قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورتة ال 27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى  برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية  وغرفة تجارة وصناعة  قطر، وبحضور ممثلي 35 دولة  والتى عقدت بمقر الهيئة العامة للمعارض  والمؤتمرات. 

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جاء  اللقاء بحضور تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا،  و سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن  جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، ويونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية،  و جيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان ، وغرفة تجارة وصناعة  قطر وتمثلها  ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة  ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي، ود. إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر، والمستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية.

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الاعلان عن  مهرجان أسوان للسلام الدولى 

وأكدت أن القمة ستشهد الإعلان عن مهرجان أسوان للسلام الدولي، وطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة والقوانين الداعمة لقطاع الصناعة ودعم الاستثمار المباشر وغير المباشر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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