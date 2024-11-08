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السردين بـ 90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

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السردين بـ 90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

السردين بـ 90 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:43 مساءً -  سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

«كلمتك» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 79 إلى 81 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 76 إلى 78 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 230 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 150 جنيهًا إلى 650 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 80 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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11 جنيها ارتفاعًا في سعر البلطي اليوم، وهذه أسعار الأسماك بسوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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