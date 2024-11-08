وزير الصناعة يبحث مع شركة كرونوسبان النمساوية خطط التعاون المستقبلية بالسوق المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية برئاسة أكجن أوكاي، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة الشركة لإقامة مصنع على مساحة تتراوح بين 300-400 ألف متر مربع لتصنيع مادة SPC المستخدمة في الأرضيات وتجاليد الحوائط، بالإضافة إلى عقد شراكة مع شركة "نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد" لإقامة مشروع بمصنعها القائم على مساحة 150 ألف متر مربع لتصنيع أخشاب MDF لاستخدامها في صناعة الأثاث مع صيانة المعدات الحالية للمصنع وإنشاء خط إنتاج جديد، وتشغيل العمالة الموجودة بالمصنع الحالي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لتسريع وتيرة إنتاجها خاصة وأن كافة المواد الخام التي ستعتمد عليه الشركة في التصنيع ستكون محلية بنسبة 100%

وأشار إلى أنه جار تحديد الموقع المناسب لإقامة المصنع الذي سيقام عليه مصنع مادة SPC مع مراعاة اختيار موقع بالقرب من الموانئ المطلة على البحر المتوسط (الإسكندرية- جرجوب) وذلك لسهولة تصدير منتجات الشركة للأسواق الخارجية.

جاري الانتهاء من المفاوضات الخاصة بصفقة الشراكة بين شركة كرونوسبان النمساوية وشركة نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جار الانتهاء من المفاوضات الخاصة بصفقة الشراكة بين شركة كرونوسبان النمساوية وشركة نجع حمادي المتخصصة في إنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد والتابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يحقق العائد الاقتصادي المنشود للطرفين.

وأوضح أكجن أوكاي، رئيس شركة كرونوسبان لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا أن الشركة بدأت إنتاجها في النمسا منذ عام 1897 وتمتلك 41 مصنعا حول العالم وتصدر منتجاتها لنحو 123 دولة وتقوم الشركة بإنتاج ألواح خشبية بإجمالي 18 مليون متر مكعب سنويًا ويعمل بها نحو 14 ألف موظفًا، كما تعتمد الشركة في إنتاجها على مصادر الطاقة النظيفة وتنتج بدون انبعاثات كربونية للحفاظ على البيئة

وأكد حرص الشركة على الاستثمار بالسوق المصرية للاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا بما يسهم في نجاح تجربة الشركة في السوق المصري لتكون نافذة لها للانطلاق إلى القارة الإفريقية.

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