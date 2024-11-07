رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - أسعار البيض، قال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، نشهد انخفاضا في الأسعار الفترة الحالية، في ظل تحسن الأحوال الجوية ودخول قطعان جديدة.

استيراد البيض التركي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، وزارة التموين هي المسئولة عن استيراد البيض التركي، وأرسلنا مندوبين في بعض المنافذ ولم نجد الشحنة التي تم استيرادها متاحة أو متوفرة.

أزمة البيض.. الأسعار تعاود الارتفاع بعد إعلان الحكومة وضع حلول مستدامة.. و«مواطنون ضد الغلاء» تطالب بتطبيق المعايير الأوروبية لحماية صحة المستهلك زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

سعر كرتونة البيض



ولفت: البيض سلعة متروكة للعرض والطلب، وفي السابق كانت تكلفة الكرتونة 145 جنيها بالمزرعة وتباع بـ70 جنيها ولم يسأل أحد عن السعر العادل وتعرض المنتجون لخسائر.

توقعات أسعار البيض

وأشار إلي أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين ومن الصعب فيها الاحتكار وهي متروكة للعرض والطلب، موضحًا أن القطاع بدأ في التعافي، وهذا سيكون له مردود إيجابي الفترة المقبلة ومن ثم انخفاض الأسعار ، ولكن حاليا التكلفة عالية لأن الانتاجية منخفضة.



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