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رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - أسعار البيض، قال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، نشهد انخفاضا في الأسعار الفترة الحالية، في ظل تحسن الأحوال الجوية ودخول قطعان جديدة.

 

استيراد البيض التركي 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، وزارة التموين هي المسئولة عن استيراد البيض التركي، وأرسلنا مندوبين في بعض المنافذ ولم نجد الشحنة التي تم استيرادها متاحة أو متوفرة.

 

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زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

سعر كرتونة البيض 


ولفت: البيض سلعة متروكة للعرض والطلب، وفي السابق كانت تكلفة الكرتونة 145 جنيها بالمزرعة وتباع بـ70 جنيها ولم يسأل أحد عن السعر العادل وتعرض المنتجون لخسائر.

توقعات أسعار البيض

وأشار إلي أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين ومن الصعب فيها الاحتكار وهي متروكة للعرض والطلب، موضحًا أن القطاع بدأ في التعافي، وهذا سيكون له مردود إيجابي الفترة المقبلة ومن ثم انخفاض الأسعار ، ولكن حاليا التكلفة عالية لأن الانتاجية منخفضة.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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