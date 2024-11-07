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الرئيسية مال واقتصاد

الإحصاء: 12.5% زيادة في القروض الاستثمارية للمزارعين خلال 2022-2023 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 12.5% زيادة في القروض الاستثمارية للمزارعين خلال 2022-2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 12.5% زيادة في القروض الاستثمارية للمزارعين خلال 2022-2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:22 مساءً -  أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2022 / 2023. 

وبلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 5993 جمعيــة عــام  2022 / 2023، وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4450 جمعيـة بنسـبة 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـة بنـسـبـة 12.7 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصلحة 680 جمعية بنسبة 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

 

وجاءت أهم مؤشرات النشرة كالتالي: 

القروض الاستثمارية (القصيرة، المتوسطة، الطويلـة) الأجـل:

 بلــغ أجمــالي القروض الاستثمـــارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة 16.1 مليـــار جنيــه عــام( 2022 / 2023 ) مقـــابـل 22.4 مليـار جنيــه عـــام(2021/2022  بانخفاض قدره 28.2٪ موزعة كالتالي:


بلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 11.1مليـــار جنيــــه عــام 2022 / 2023 مقـابل 9.9 مليـار جـنيـه عـــــام ( 2021 / 2022 )بنسبة زيادة 12.5٪. وذلك نتيجـة لمنح قروض جديدة (وسائل نقل وانتقال – تنمية ريفية ).


بلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 2.0 مليـار جنيــه عــــام)  2022 / 2023 (مقـابــل 8.5 مليــار جنيــه عــام) 2021 / 2022( بانخفاض قدره 76.5٪ وذلك نتيجة  لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 4.2 مليار جـنيـــه.


كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 3.0 مليار جنيـه عـام (2022 / 2023) مقابـل 4.0 مليار جنيه عــام (2021/ 2022) بانخفاض قدره 26.0%  نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية  بقيمة 312 مليون جـنيـــه، وعدم منح قروض بضمان ودائع لمختلف الاغراض هذا العام.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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