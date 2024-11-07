فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، توجيهات بضرورة التصرف فى البضائع المهملة المخزنة بالموانئ والمنافذ الجمركية خاصة ذات الطابع الإلكتروني، والتى تتسق مع خطة التحول الرقمى ودعم التنمية المستدامة، وكذلك سرعة التصرف والتخلص الآمن من البضائع الخطرة المخزنة فى الموانئ والمنافذ الجمركية لتحقيق أهداف التحضر الأخضر.

الجمارك تعرض موبايلات وساعات روليكس للبيع

وحيث تم التنسيق المبكر مع أهم الشركاء التقليديين لمصلحة الجمارك فى سلاسل الإمداد - شركة مطار القاهرة للشحن الجوى (CACC).

وتم إعادة جرد وحصر وتصنيف وتلطيط وطباعة كراسة الشروط والمواصفات وتحديد جلسة بيع - يوم الثلاثاء بعد القادم الموافق 19 نوفمبر 2024، والتى تتضمن عدد (40) لوط لبضائع إلكترونية مخزنة داخل شركة مطار القاهرة للشحن الجوى وقد تقرر بيعها، وتشمل بضائع على ذمة قضايا معرضة للتلف والنقصان والتقادم التكنولوجى، ومنها على سبيل المثال:

- عدد (59519) تليفون محمول متنوع

- عدد (9317) ساعة ذكية متنوعة منها أبل، هواوي.. إلخ

- عدد (1929) سماعة لاسلكية

- عدد (370) إنتركوم

- عدد (193) لاب توب & تابلت

- (300) ساعة يد روليكس

+.. إلخ



وقد قررت مصلحة الجمارك بيع 37 لوط منها برسم الوارد - تباع فى السوق المحلى - الأمر الذي من شأنه توفير الاستيراد وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتعظيم الاستفادة وضخ مزيد من الإيرادات فى تدفقات الخزانة العامة والمساهمة فى تحسين جودة الحياة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدامهم لتغيير المدن التقليدية وتحويلها إلى المدن الذكية.

الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

يذكر أن اللوطات تباع على حالتها وعلى المشتري المعاينة التامة النافية للجهالة، ويشترط بالنسبة للتليفونات يتم تقديم جداول إلكترونية في ملف أكسيل بالأرقام التعريفية الخاصة بالتليفونات من المشترى.

ويأتي ذلك فى إطار التحضير لتنفيذ مبادرتى رئيس الجمهورية اللتين أطلقهما فى المنتدى الحضري العالمي (WUF) فى نسخته الثانية عشرة، وهما: "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية"، "الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة، وتعزيز التنمية الحضرية، وعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعب المصرى في حياة كريمة ومستقبل أفضل.

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