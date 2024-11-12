بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:28 مساءً - زيادة أسعار السجائر، أكد إبراهيم إلامبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار المعسل بالسوق المحلية ثابتة دون أي تغيير، ولم تقم الشركات المنتجة بزيادة سعرها.

أسباب ثبات أسعار المعسل

وردا على أسباب ثبات أسعار المعسل على الرغم من زيادات أسعار بعد أصناف السجائر مؤخرا من قبل الشركات المنتجة، قال الإمبابى، إن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 12% تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر في تصريحات خاصة لـ "كلمتك"، أن هذه الزيادة جاءت في إطار موافقة وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013

زيادة أسعار السجائر يخضع لرغبة إدارة الشركة

وأوضح الإمبابي أنه بعد زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، فإن زيادة أسعار السجائر للشركات المنتجة يعد أمرا خاضعا لإدارتها حسب رغبة كل شركة سواء رغبت فى زيادة سعر أصناف السجائر أم لا.

باركود على علب السجائر لمعرفة سعرها الحقيقي

وقال إن السجائر لها 3 طبقات؛ فئة دنيا، فئة وسطى، فئة عاليا، لافتا إلى أن هناك «باركود» على علب السجائر لمعرفة سعرها الحقيقي.

أسعار المعسل

سجل سعر ميزو 250 جراما نحو 170 جنيها

سجل سعر ميزو 975 جراما 525 جنيها تقريبا

سجل سعر النخلة نكهات 100 جرام نحو 45 جنيها

سجل سعر النخلة كابتشينو 100 جرام سعر 50 جنيها

سجل زغلول 700 جرام سعر يصل 140 جنيها للعلبة

سجل سعر زغلول 350 نحو 70 جنيها للعلبة

سجل سعر زغلول 150 جراما نحو 35 جنيها

أسعار المعسل القص والسلوم وأبو نجمة

سعر باكو المعسل السلوم

سعر باكو المعسل السلوم 70 جراما نحو 20 جنيها

سعر باكو المعسل السلوم 120 جراما نحو 32 جنيها

سعر معسل السلوم 250 جراما نحو 62.50 جنيه

سعر باكو المعسل السلوم 500 جرام نحو 105 جنيهات

سعر باكو معسل قص

سعر باكو المعسل القص 250 جراما نحو 65 جنيها

سعر باكو معسل أبو نجمة

أسعار معسل أبو نجمة 100 جرام نحو 20 جنيها

أسعار معسل أبو نجمة 500 جرام نحو 85 جنيها

أسعار معسل أبو نجمة 1000 جرام نحو 160 جنيها

سعر معسل وان فوريو 250 جم نحو 160 جنيها

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