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بعد فوز ترامب، الذهب ينخفض 80 دولارا في الأوقية - أخبار كلمتك

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بعد فوز ترامب، الذهب ينخفض 80 دولارا في الأوقية - أخبار كلمتك

بعد فوز ترامب، الذهب ينخفض 80 دولارا في الأوقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أنه بعد حسم الانتخابات الأمريكية  شهدت جميع أسعار المعادن الثمينة انخفاضا عاما؛ حيث انخفضت وسط تعاملات اليوم بورصة نيويورك كالتالي:


- انخفض الذهب ٨٠ دولار للأوقية بنسبة ٣٪؜
- وانخفضت الفضة ١,٥٥ دولار للأوقية بنسبة ٤,٩٪؜
- وانخفض البلاتين ٢٠ دولار للأوقية بنسبة ٢٪؜
- وانخفض البلاديوم ٤١ دولار للأوقية بنسبة ٤,١٪

 

سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

بعد حسم الانتخابات الأمريكية، أسعار الذهب تسجل انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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