بعد فوز ترامب، الذهب ينخفض 80 دولارا في الأوقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أنه بعد حسم الانتخابات الأمريكية شهدت جميع أسعار المعادن الثمينة انخفاضا عاما؛ حيث انخفضت وسط تعاملات اليوم بورصة نيويورك كالتالي:



- انخفض الذهب ٨٠ دولار للأوقية بنسبة ٣٪؜

- وانخفضت الفضة ١,٥٥ دولار للأوقية بنسبة ٤,٩٪؜

- وانخفض البلاتين ٢٠ دولار للأوقية بنسبة ٢٪؜

- وانخفض البلاديوم ٤١ دولار للأوقية بنسبة ٤,١٪

سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بعد حسم الانتخابات الأمريكية، أسعار الذهب تسجل انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية

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