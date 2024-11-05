وزير قطاع الأعمال: الاستثمار في رأس المال البشري أبرز مهام خطة التطوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تسليم شهادات إتمام دورة تدريبية في مجال إدارة المشروعات لعدد من المهندسين بشركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى بعض الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، وعلى هامش اجتماعه برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

خطة العمل لإعادة الهيكلة والتطوير الشامل

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أهم أصول الشركات وثروة حقيقية يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل لإعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها في الشركات التابعة، الأمر الذي يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم العوائد، مشيرا إلى أن عملية التدريب المتواصل والمستمر تمثل أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.

يشار إلى أن البرنامج شمل تدريب عدد 33 مهندسا ومهندسة من 12 شركة، حول كيفية التخطيط الجيد للمشروعات وإدارتها بواسطة الوسائل الحديثة، بما يسهم في تأهيل الكوادر الفنية المطلوبة في الشركات التابعة، وإعداد وتحديث البرامج الزمنية.

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