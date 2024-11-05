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16 شركة مصرية تشارك في معرض دبي "جلفود" للتصنيع 2024 - أخبار كلمتك

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16 شركة مصرية تشارك في معرض دبي "جلفود" للتصنيع 2024 - أخبار كلمتك

16 شركة مصرية تشارك في معرض دبي "جلفود" للتصنيع 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:19 مساءً - تنظم الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية المشاركة المصرية في معرض “جلفود للتصنيع 2024” في الإمارات العربية المتحدة. يُقام المعرض في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات على مساحة 280 متر مربع، ويشارك فيه 16 شركة مصرية متخصصة في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية.

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أهمية المعرض في تعزيز الصناعات الغذائية المصرية

أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن معرض جلفود يُعد أكبر معرض تجاري في قطاع معالجة وتصنيع الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. 

 

 

 

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يتيح المعرض الفرصة للمنتجين والمستثمرين والموزعين من مختلف أنحاء العالم للقاء والتعاون في القطاعات الرئيسية للصناعات الغذائية، بما في ذلك مجالات المكونات الغذائية، المعالجة، التغليف، الميكنة، والتحكم، بالإضافة إلى الابتكارات في مجال تحسين الأعمال التجارية.

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فرص جديدة للشركات المصرية

أشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات إلى أن المعرض يُعد منصة مثالية للشركات المصرية لفتح أسواق جديدة في منطقة الخليج العربي. فالمعرض يشهد عقد صفقات تجارية كبيرة سنويًا، مما يجعله فرصة مهمة للترويج للمنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات.

 

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الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الروبوتات في التصنيع الغذائي

أضاف الماوردي أن معرض جلفود 2024 سيتيح للشركات المصرية فرصة التعرف على أحدث تكنولوجيا الذكاء الصناعي والروبوتات التي تحوّل منشآت تصنيع الأغذية إلى مصانع ذكية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أحدث الابتكارات في الخدمات اللوجستية، مما سيساهم في تحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة.

 

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نبذة عن المعرض

يُعد “جلفود للتصنيع” أحد أهم المعارض المتخصصة في معالجة وتصنيع الأغذية في العالم، حيث يجمع كبار الصناع والمبدعين لتبادل الأفكار وبحث تطورات السوق. يوفر المعرض فرصًا للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الإنتاج.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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