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حزب الله: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار سياسي وخيار المقاومة ردع للاحتلال - أخبار كلمتك

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حزب الله: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار سياسي وخيار المقاومة ردع للاحتلال - أخبار كلمتك

حزب الله: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار سياسي وخيار المقاومة ردع للاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:10 مساءً - أشاد حزب الله اللبناني في بيان له بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن تحقيق هذا الاتفاق وفق شروط المقاومة ومن دون التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني يمثل "انتصارًا سياسيًا كبيرًا".

المقاومة الخيار الوحيد

وأضاف الحزب أن هذا الانتصار التاريخي يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ردع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن ما حدث يعد هزيمة استراتيجية للاحتلال وداعميه.

وفي السياق ذاته، اتهم حزب الله الولايات المتحدة بأنها شريكة في "حرب الإبادة الجماعية" التي شهدتها غزة، محملًا إياها مسؤولية دعمها المستمر للاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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