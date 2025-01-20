حزب الله: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار سياسي وخيار المقاومة ردع للاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 06:10 مساءً - أشاد حزب الله اللبناني في بيان له بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن تحقيق هذا الاتفاق وفق شروط المقاومة ومن دون التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني يمثل "انتصارًا سياسيًا كبيرًا".

المقاومة الخيار الوحيد

وأضاف الحزب أن هذا الانتصار التاريخي يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ردع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن ما حدث يعد هزيمة استراتيجية للاحتلال وداعميه.

وفي السياق ذاته، اتهم حزب الله الولايات المتحدة بأنها شريكة في "حرب الإبادة الجماعية" التي شهدتها غزة، محملًا إياها مسؤولية دعمها المستمر للاحتلال على الصعيدين العسكري والسياسي.



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