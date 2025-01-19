أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية - أخبار كلمتك

ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات - أخبار كلمتك

ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات - أخبار كلمتك

الجزيري بعد هدفي إنيمبا: أسعى للظهور بشكل أفضل مع الزمالك الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الجزيري بعد هدفي إنيمبا: أسعى للظهور بشكل أفضل مع الزمالك الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

جروس: تألق "الموهوب" مصطفى شلبي أجلس ميشالاك على مقاعد البدلاء - أخبار كلمتك

جروس: تألق "الموهوب" مصطفى شلبي أجلس ميشالاك على مقاعد البدلاء - أخبار كلمتك

أمير عزمي: الزمالك ينافس للفوز بثلاث بطولات في الموسم الحالي - أخبار كلمتك

أمير عزمي: الزمالك ينافس للفوز بثلاث بطولات في الموسم الحالي - أخبار كلمتك

موعد معسكر منتخب الناشئين بالقوام الأساسي استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد معسكر منتخب الناشئين بالقوام الأساسي استعدادا لأمم إفريقيا - أخبار كلمتك

بن غفير وسموتريتش ينددان بصفقة غزة: خضوع وتعرض تل أبيب للخطر - أخبار كلمتك

بن غفير وسموتريتش ينددان بصفقة غزة: خضوع وتعرض تل أبيب للخطر - أخبار كلمتك

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي - أخبار كلمتك

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي - أخبار كلمتك

خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

تمهيدا لطرحها عالميًا.. طرح "هافال H7" الجديدة كليًا في جنوب إفريقيا خلال ايام - أخبار كلمتك

تمهيدا لطرحها عالميًا.. طرح "هافال H7" الجديدة كليًا في جنوب إفريقيا خلال ايام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بن غفير وسموتريتش ينددان بصفقة غزة: خضوع وتعرض تل أبيب للخطر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بن غفير وسموتريتش ينددان بصفقة غزة: خضوع وتعرض تل أبيب للخطر - أخبار كلمتك

بن غفير وسموتريتش ينددان بصفقة غزة: خضوع وتعرض تل أبيب للخطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 09:10 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الأحد، إنه يعارض صفقة غزة بكل جوارحه، معربا عن اعتقاده بأنها تعرض دولة الاحتلال للخطر.

فيما صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قائلا: "نترقب عودة مزيد من المخطوفين بالقوة وبوقف الوقود والمساعدات وليس عبر الخضوع".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هدد اليوم الأحد، بعدم الاستمرار في الحكومة حال أوقفت الحرب بشكل نهائي في غزة، وذلك في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

 

استقالة 3 وزراء من حكومة نتنياهو المتطرفه

كذلك استقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل والصمود الوطني يتسحاق فاسرلوف، ووزير التراث عميحاي إلياهو، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت الذي يتزعمه بن غفير، من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 

كما قام ثلاثة مشرعين آخرين من حزب عوتسما يهوديت "بتقديم خطابات استقالتهم من مناصبهم في اللجان المختلفة" في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي.

ووصف الحزب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع حماس بأنه "استسلام" وقال إن الاتفاق "متهور" وسيشهد "إطلاق سراح مئات القتلة الذين تلوثت أيديهم بدماء الرجال والنساء والأطفال... مع التخلي عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب وسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف القتال في غزة"، وذلك علي حد تعبيرهم.

 

بدء عملية تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال

ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، منذ قليل، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي، ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

 

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

قبل تنفيذ الهدنة، قصف إسرائيلي عنيف يستهدف غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق