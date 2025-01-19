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الأونروا: لدينا 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 12:40 مساءً - أعلنت  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأحد،  إن لديها 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة نصفها يحمل الغذاء والدقيق.

وذكرت  القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل في الدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

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أونروا: 85% من مدارسنا ومبانينا بغزة قصفت منذ بداية العدوان

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

 إسرائيل تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث  المقرر الإفراج عنهم. 

 قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة أن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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