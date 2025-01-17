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الاحتلال يمنع مظاهر الاحتفال بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين - أخبار كلمتك

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الاحتلال يمنع مظاهر الاحتفال بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين - أخبار كلمتك

الاحتلال يمنع مظاهر الاحتفال بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:55 مساءً - تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع الاحتفالات بإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مقابل الإفراج عن رهائن في قطاع غزة  في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس، واتخذت خطوات لمنع أي مظاهر عامة للفرح في إسرائيل بحسب وكالة "فرانس برس".

الاحتلال يمنع مظاهر الفرح بإطلاق معتقلين فلسطينيين

وقالت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية في بيان، إنها تستعد للإفراج عن معتقلين فلسطينيين بموجب بنود اتفاق وقف النار الذي وافقت عليه الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة".

وأشار البيان إلى أن المعتقلين الذين سيُفرَج عنهم في المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستستمر 42 يوما بدءا من الأحد، سيُجمَعون معا في سجن "عوفر" في الضفة الغربية، وفي سجن "شيكما" في عسقلان جنوبي إسرائيل قبل إطلاق سراحهم.

وأصدر رئيس مصلحة السجون الجنرال كوبي يعقوبي تعليمات لمنع أي مظاهر عامة للاحتفال في عسقلان وغيرها من مناطق إسرائيل".

وتقضي التعليمات بأن ترافق السجناء المفرج عنهم من سجن "شيكما" وحدات خاصة وليس مركبات للصليب الأحمر، بحسب البيان.

وبعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الأمنية، يجتمع مجلس الوزراء لإعطاء موافقته النهائية شبه المؤكدة على الاتفاق على الرغم من معارضة وزراء اليمين المتطرف.

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

وفي ختام اجتماع الحكومة الأمنية الجمعة، أدان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير  المعارض لهذا الاتفاق حقيقة أن بموجبه سيُطلق سراح فلسطينيين "محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة لقتلهم إسرائيليين".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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