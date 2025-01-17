روسيا تتوعد بالرد بعد إحباط هجوم أوكرانيا بـ 6 صواريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:20 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أحبطت هجوما أوكرانيا على منطقة بيلجورود بستة صواريخ من طراز أتاكمز أمريكية الصنع أمس الخميس، لم تسفر عن وقوع قتلى أو جرحى أو أضرار وتوعدت بالرد.

روسيا تتوعد بالرد بعد احباط هجوما أوكرانيا بـ 6صواريخ

وذكرت موسكو أنها سترد في كل مرة تطلق فيها أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" أو صواريخ "كروز" من طراز "ستورم شادو" البريطانية الصنع على روسيا، وفق وكالة "رويترز".

واستخدمت أوكرانيا هذه الأسلحة لأول مرة في ضرب الأراضي الروسية في نوفمبر بعد الحصول على إذن من واشنطن ولندن.

وردت روسيا بإطلاق صاروخ "أوريشنيك"، وهو صاروخ فرط صوتي جديد متوسط المدى، وقالت إنها قد تفعل ذلك مرة أخرى.

روسيا تسقط 12صاروخ

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أسقطت خلال الأسبوع الماضي 12 صاروخا من طراز "أتاكمز" وثمانية صواريخ من طراز "ستورم شادو"، و48 صاروخا أمريكيا من طراز "هيمارس"، وسبع قنابل فرنسية موجهة من طراز "هامر"، و747 طائرة مسيرة.

ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية سلوفيانكا في شرق أوكرانيا، وهي واحدة من ثماني قرى أوكرانية قالت إنها سيطرت عليها في الأسبوع الماضي.

روسيا نفذت ثماني ضربات كبيرة في الأسبوع الماضي

وورد في البيان أن روسيا نفذت ثماني ضربات كبيرة في الأسبوع الماضي على أجزاء من البنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا التي قالت موسكو إنها تدعم المنشآت العسكرية وقطاع الدفاع الأوكراني.

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