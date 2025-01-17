ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يسلم مصر وقطر وأمريكا خطة اليوم التالي لوقف الحرب في غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:40 مساءً - قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلم وثيقة غير موقعة إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي تتضمن تفاصيل خطته لإقامة إدارة مؤقتة في قطاع غزة تابعة للسلطة الفلسطينية.

عباس يسلم وثيقة لادارة غزة بعد الحرب

وأضافت القناة 12 أن عباس يصر على أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في غزة.

وأرسلت السلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، فريقا من كبار المسؤولين إلى مصر للانضمام إلى الترتيبات التي ستتم على معبر رفح، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وثيقة الرئيس الفلسطيني المكونه من اربع صفحات

وتتناول وثيقة الرئيس الفلسطيني، المكونة من أربع صفحات، تفاصيل اقتراحه بتشكيل فريقي عمل في قطاع غزة - أحدهما برئاسة وزير التخطيط الفلسطيني، يتولى إعادة إعمار القطاع، والآخر برئاسة الوزير الفلسطيني، التنمية الاجتماعية، والتي تتولى رعاية السكان ونقل المساعدات الإنسانية.

وعقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعا، للموافقة على اتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن، المحتجزين لدى المسلحين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

وإذا وافق مجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، فسوف يتم إحالته إلى الحكومة للتوقيع النهائي عليه قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مجموعة السبع تدعو إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق