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88 شهيدا و189مصابا، جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:40 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية  في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و189 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، ارتفعت  إلى 46 ألفا و876 شهيدا و110 آلاف و642 مصابا.

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها، أنه  ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبالأمس الخميس رصد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

استشهاد 71 فسلطينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح بصل، في رسالة على الهواء بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 71 فلسطينيًا، منهم 61 في مدينة غزة، وكان من بين هؤلاء 19 طفلًا و24 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 إصابة.

 

إراقة دماء الفلسطينيين

وأشار بصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا في القصف والقتل حتى الآن، وهو ما يتنافى مع مبادئ الإنسانية، حيث كان الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار هو وقف إراقة الدماء وإنهاء المعاناة، لافتًا، إلى أن الاحتلال لا يزال يصر على مواصلة عمليات القتل والتدمير والتخريب. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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