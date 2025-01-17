إسبانيا تعلن اختطاف أحد مواطنيها في شمال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 06:25 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن رجلا إسبانيا اختطف في شمال أفريقيا دون تقديم تفاصيل، فيما ذكرت صحيفة إسبانية أن جماعة إسلامية اختطفته في الجزائر.

اختطاف مواطن إسباني بالجزائر

وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن الرجل اختطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر ونقل إلى مالي، لكن وزارة الخارجية لم تؤكد هذه المعلومة.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية: "أن عدة مصادر موثوقة أكدت أن مواطنا إسبانيا محتجز حاليا رغما عنه في شمال أفريقيا. وتعمل الحكومة بنشاط لاستيضاح جميع الجوانب وحل المسألة".

وأوضحت صحيفة "إلبابييس" أن الخطف حدث الأربعاء في جنوب الجزائر. وأفادت التقارير أن الخاطفين أطلقوا سراح الأشخاص الذين رافقوه وأخذوه كرهينة إلى مالي.

ولم تكشف السلطات الجزائرية عن هوية الشخص المختطف وفق الصحيفة وهو رجل يتجاوز الستين عاما.وتقوم الحكومة الإسبانية بالتحقيق في اختطاف السائح من قبل تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى (EIGS) في جنوب الجزائر.

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