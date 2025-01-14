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الرئاسة الفرنسية تعلن عن زيارة إيمانويل ماكرون إلى لبنان الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

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الرئاسة الفرنسية تعلن عن زيارة إيمانويل ماكرون إلى لبنان الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

الرئاسة الفرنسية تعلن عن زيارة إيمانويل ماكرون إلى لبنان الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:55 مساءً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى لبنان يوم الجمعة المقبلة، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لدعم الاستقرار في لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون خلال زيارته بعدد من المسؤولين اللبنانيين على رأسهم الرئيس جوزيف عون، لبحث القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، إلى جانب استعراض سبل التعاون لدعم الشعب اللبناني في مواجهة التحديات الحالية.

الجامعة العربية توجه دعوة للرئيس اللبناني الجديد

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه وجه دعوة للرئيس اللبناني جوزيف عون للتحدث أمام المندوبين أو وزراء الخارجية العرب.

وأعرب أبو الغيط  خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية عن تهانيه إلى لبنان شعبا ورئيسا وحكومة لانتخاب رئيسًا لبلاد وأكد على الاهتمام به في الإطار العربي. 


وأضاف: زيارتي للبنان استهدفت التعرف على الموقف الراهن وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه إلتقى الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ونوه إلى أنه الرئيس جوزيف عون، شخصية حازمة وأمينة على لبنان ويتمتع بقدر كبير من الحكمة.
 

مستقبل لبنان والإطار الذي سيتحرك من خلاله
 

 واستطرد: اطلعت خلال لقائي الرئيس عون على مستقبل لبنان والإطار الذي سيتحرك من خلاله، مشيرًا إلى أنه شعر بأن مستقبل الدولة اللبنانية سيكون أفضل.
وأوضح أن ردود الأفعال تجاه الوضع السياسي الراهن في لبنان إيجابية.


 وقال: “نأمل تحركا لبنانيا شاملا خلال الأسابيع المقبلة يسعى لتهدئة الأوضاع”، معربًا عن أماله إنهاء الوضع المؤلم الذي مر به لبنان خلال 2024.


وركز على أن لبنان يستحق الاهتمام والدعم العربي، مشيرًا أنه يأمل أن يستطيع نواف سلام التوصل إلى تشكيل سريع لحكومة مقبولة في لبنان وحدوث توافق في إدارة الحكومة اللبنانية الجديدة وتحركها العادل.

ونوه إلى أن استقرار الوضع السياسي بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة يدفع لبنان للأفضل.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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