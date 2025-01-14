اجتماع الحسم، نتنياهو يناقش تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:20 مساءً - أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد حاليا اجتماعا لمناقشة تطورات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كذلك أشارت القناة 13 العبرية، إلى أن نتنياهو يجري مكالمة طارئة عبر الفيديو مع رئيس الموساد الموجود بقطر بخصوص صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بغزة.

تفكيك الأبراج العسكرية في محور نتساريم

وأفادت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تفكيك قطع عسكرية بـ "محور نتساريم" وسط قطاع غزة، في خطوة وصفها البعض بأنها تمهيد لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت مصادر محلية وشهود عيان في غزة لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب ا)، إن آليات نقل عسكرية دخلت محور "نتساريم"، الذي يعد من النقاط الاستراتيجية الهامة في القطاع، حيث يتم تقسيم غزة إلى نصفين ( شمال وجنوب )، وبدأت بعملية تفكيك الأبراج العسكرية في غرب المحور.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا عمالًا إسرائيليين يعملون أيضا على تفكيك قطع عسكرية داخل المحور. وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام فعليا بإزالة أبراج للمراقبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يشار إلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلق رسميا على عمليات التفكيك في المنطقة.

حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار

واليوم، أعربت حركة حماس عن ارتياحها لمجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تنتهي الجولة الحالية باتفاق شامل وواضح.

وأوضحت الحركة أنها أجرت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم المحرز، مشددة على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة ومتطلباتها.

وصول صفقة غزة إلي مرحلة حاسمة

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي أن صفقة غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، معربًا عن أمله في الدخول قريبًا إلى مرحلة إتمام الاتفاق.

وزعم المسؤول أن الإنجازات الهائلة التي حققتها إسرائيل في الحرب جعلت حماس تغير موقفها، مشيرًا إلى أن المحادثات الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا.

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