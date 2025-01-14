خبير بالشئون الإسرائيلية: صفقة غزة دفعت اليمين الإسرائيلي المتطرف لإعادة حساباته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:20 مساءً - قال الدكتور خليل أبو كرش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إعلان تحقيق تقدم حقيقي في الجهود الرامية لإبرام صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى حالة من إعادة الحسابات داخل اليمين الإسرائيلي المتطرف، مصحوبة بحراك سياسي واسع النطاق.

اجتماعات الكتل الحزبية الصهيونية الدينية

وتابع: أن هذا الحراك شمل اجتماعات مكثفة داخل الكتل الحزبية لـ الصهيونية الدينية وقيادات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أبو كرش، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو اجتمع مؤخرًا مع سموتريتش وبن غفير، حيث أعربا عن معارضتهما للصفقة، لكنهما لم يهددا بشكل صريح بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، ما يعني أن الحكومة قد لا تكون في خطر مباشر على خلفية هذه القضية.

معارضة اليمين الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى

وأشار أبو كرش، إلى أن معارضة اليمين الإسرائيلي للصفقة تنبع من رؤيتهم بأن صفقة تبادل الأسرى ستؤدي إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، تصفهم الدوائر الإسرائيلية بأنهم "إرهابيون"، ما يثير قلق المستوطنين في الضفة الغربية بشأن تأثير ذلك على أمنهم.



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