نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء: افتتاح مصنع «جيلي» للسيارات في مصر خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء: افتتاح مصنع «جيلي» للسيارات في مصر خلال ساعات - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين - أخبار كلمتك

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة - أخبار كلمتك

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة - أخبار كلمتك

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام - أخبار كلمتك

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

خبير بالشئون الإسرائيلية: صفقة غزة دفعت اليمين الإسرائيلي المتطرف لإعادة حساباته - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبير بالشئون الإسرائيلية: صفقة غزة دفعت اليمين الإسرائيلي المتطرف لإعادة حساباته - أخبار كلمتك

خبير بالشئون الإسرائيلية: صفقة غزة دفعت اليمين الإسرائيلي المتطرف لإعادة حساباته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:20 مساءً - قال الدكتور خليل أبو كرش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إعلان تحقيق تقدم حقيقي في الجهود الرامية لإبرام صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى حالة من إعادة الحسابات داخل اليمين الإسرائيلي المتطرف، مصحوبة بحراك سياسي واسع النطاق.

 

اجتماعات الكتل الحزبية الصهيونية الدينية

وتابع: أن هذا الحراك شمل اجتماعات مكثفة داخل الكتل الحزبية لـ الصهيونية الدينية وقيادات مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلى جانب لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أبو كرش، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو اجتمع مؤخرًا مع سموتريتش وبن غفير، حيث أعربا عن معارضتهما للصفقة، لكنهما لم يهددا بشكل صريح بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، ما يعني أن الحكومة قد لا تكون في خطر مباشر على خلفية هذه القضية.

معارضة اليمين الإسرائيلي لصفقة تبادل الأسرى

وأشار أبو كرش، إلى أن معارضة اليمين الإسرائيلي للصفقة تنبع من رؤيتهم بأن صفقة تبادل الأسرى ستؤدي إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، تصفهم الدوائر الإسرائيلية بأنهم "إرهابيون"، ما يثير قلق المستوطنين في الضفة الغربية بشأن تأثير ذلك على أمنهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

ارتكبنا مجازر بالأمر، جنود إسرائيليون يوقعون على رسالة بالتوقف عن القتال في غزة حال عدم التوصل لاتفاق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق