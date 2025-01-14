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وزير فسلطيني سابق يكشف سبب موافقة نتنياهو على صفقة الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

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وزير فسلطيني سابق يكشف سبب موافقة نتنياهو على صفقة الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

وزير فسلطيني سابق يكشف سبب موافقة نتنياهو على صفقة الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:00 مساءً - قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين سابقًا: إن هناك رغبة حقيقية من كلا الطرفين، حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق، حيث إن لكل طرف مصالحه الخاصة في هذا الصدد.

 

موقف حركة حماس من صفقة الأسرى

وأكد: أن حركة حماس تسعى بشكل أساسي لوقف إطلاق النار، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى والمعتقلين، ما سيساهم في حماية حياة المدنيين في قطاع غزة.

 

ضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل 

وأضاف العجرمي، في مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير من الإدارة الأمريكية، سواء من إدارة جو بايدن أو من إدارة دونالد ترامب، من أجل إتمام الصفقة، كما أن هناك ضغوطًا داخلية قوية من أهالي الأسرى والأحزاب السياسية المعارضة في إسرائيل، مما يعزز من فرص التوصل إلى اتفاق.

 

 

موقف نتنياهو من صفقة الأسرى

وأشار العجرمي إلى أن الشخص الذي قد يعرقل الاتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن نتنياهو يبدو أنه قرر المضي قدمًا في الصفقة لأسباب تتعلق بمصالحه الشخصية، وفي إطار رغبته في تجنب الصدام مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كاشفًا أن ترامب قد أرسل مبعوثًا خاصًا إلى نتنياهو، مطالبًا إياه بالوصول إلى الصفقة قبل دخول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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