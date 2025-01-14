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خبير علاقات دولية: وزير مالية الاحتلال ربما يعارض صفقة الأسرى فى التصريحات فقط - أخبار كلمتك

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خبير علاقات دولية: وزير مالية الاحتلال ربما يعارض صفقة الأسرى فى التصريحات فقط - أخبار كلمتك

خبير علاقات دولية: وزير مالية الاحتلال ربما يعارض صفقة الأسرى فى التصريحات فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:20 مساءً - أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن هناك تغيرات ملموسة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسليل سموتريتش، قد يكون معارضًا من حيث التصريحات فقط.

أغلبية نتنياهو في موجهة سموتريتش

وتابع: يملك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأغلبية في الكنيست، مما يعزز قدرته على الحفاظ على حكومته دون الحاجة إلى دعم سموتريتش.

مؤشرات إيجابية حول صفقة وقف إطلاق النار

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة له في قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مؤشرات إيجابية تقترب من الوصول إلى اتفاق، إذ تشير المفاوضات الحالية إلى تقدم ملموس، بعد ثماني جولات من التفاوض منذ بداية الحرب في قطاع غزة، ومع ذلك، أشار إلى أن نتنياهو قد تراجع عن إبرام اتفاقات في مرات سابقة.

وأوضح البرديسي، أن التفاؤل بنجاح هذه المفاوضات يتزايد بسبب الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن نائب ترامب، جي دي فانس، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي المقبل يضغط لتحقيق هذه الصفقة قبل موعد تنصيبه في 20 يناير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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