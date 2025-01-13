إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي - أخبار كلمتك

إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع قيادات التأمين سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع قيادات التأمين سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:55 مساءً -  ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 6.4 درجة جنوب غرب اليابان، اليوم الإثنين، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير من تسونامي لمحافظتي ميازاكي وكوتشي.

 

زلزال يضرب اليابان

وقع الزلزال في الساعة 9:19 مساءً بالتوقيت المحلي،  في أجزاء من محافظة ميازاكي.

 

 زلازل متكررة في اليابان 

 وتشهد اليابان زلازل بشكل مستمر آخرها وقع الشهر الماضي، بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

زيلينسكي ينشر فيديو لجنديين كوريين شماليين أسيرين في كييف ويعرض تسليمهم بصفقة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق