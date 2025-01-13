زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:55 مساءً - ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 6.4 درجة جنوب غرب اليابان، اليوم الإثنين، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير من تسونامي لمحافظتي ميازاكي وكوتشي.

زلزال يضرب اليابان

وقع الزلزال في الساعة 9:19 مساءً بالتوقيت المحلي، في أجزاء من محافظة ميازاكي.

زلازل متكررة في اليابان

وتشهد اليابان زلازل بشكل مستمر آخرها وقع الشهر الماضي، بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو.

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