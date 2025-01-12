فؤاد مخزومي، ملياردير الأنابيب ينافس نجيب ميقاتي على رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:20 مساءً - فؤاد مخزومي، بات الاسم الأبرز المرجح توليه رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، خلفا لـ نجيب ميقاتي، بالرغم من ظهور عدة أسماء أخرى للمنافسة على المنصب.

المعارضة اللبنانية تدعم ترشيح فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة

وأعلنت المعارضة اللبنانية دعمها ترشيح فؤاد مخزومي رئيسًا لحكومة لبنان، فيما أعلن مرشح ثانٍ عزمه خوض غمار المنافسة، التي لا يستبعد أن تتضمن رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي.

وقبل ساعات من موعد الاستشارات النيابية، قررت المعارضة عقب اجتماعها مساء السبت، ترشيح النائب فؤاد مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة.

وتستعد الكتل النيابية اللبنانية للاستشارات المرتقبة يوم الإثنين المقبل، لاستكمال بناء السلطة بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، بتشكيل أول حكومة تعكس التوازنات الجديدة في الحياة السياسية.

وقالت المعارضة اللبنانية في بيان: إنه "بعد نقاش معمق حول ضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة، قرر نواب قوى المعارضة دعم ترشيح النائب فؤاد مخزومي، وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة والمقررة يوم الإثنين المقبل.

ووقع على بيان دعم فؤاد مخزومي لتولي الحكومة اللبنانية 31 نائبًا، ضمن كتلة المعارضة التي تضم نواب القوات والكتائب ومستقلين وتغييريين وتكتل تجدد.

وكشف وسائل إعلام محلية، أن هناك شبه إجماع داخل اجتماع المعارضة على تسمية فؤاد مخزومي لما يتمتع به من صفات عديدة تؤهله لقيادة الحكومة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.

من هو فؤاد مخزومي المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة اللبنانية

بحسب المعلومات المتاحة عن فؤاد مخزومي، فهو من مواليد بيروت لعائلة سنية عام 1952، تخرج في انترناشيونال كوليدج عام 1970، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة ميشيغان التقنية 1975.

تزوج في نفس العام من السيدة مي نعماني، وأنجب ثلاثة أبناء تمارا وكاميليا، وتوفى ابنه الأكبر رامي في 2011.

فؤاد مخزومي، كلمتك

أسس في عام 2004 حزب "الحوار الوطني"، كما أسس كتلة "التجدد" المعارضة بعد فوزه بالانتخابات التشريعية ودخوله البرلمان عام 2018، وتضم بالإضافة إليه، النائبين أشرف ريفي وميشال معوض.

بدأ حياته العملية في السعودية عام 1975، وفي عام 1984 اشترى شركة قابضة تحت اسم "فيوتشر مانجمانت هولدينغ"، والتي تعرف اليوم باسم "فيوتشر غروب هولدنغز"، بالإضافة إلى تأسيس شركة المستقبل للأنابيب.

كما أنشأ مؤسسة مخزومي الخدمية عام 1997، وهي مؤسسة "غير ربحية تهدف لتنمية المجتمع المدني في لبنان" في مجالات التدريب المهني، الرعاية الصحية، برامج القروض الصغيرة، وغيرها من الميادين.

النائب إبراهيم منيمنة يطرح نفسه لرئاسة الحكومة اللبنانية

وبالتزامن مع إعلان المعارضة ترشيح فؤاد مخزومي، خرج النائب إبراهيم منيمنة، في بيان، مؤكدًا استعداده «لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة، انطلاقًا من التزامنا العمل على تطبيق مشروعنا السياسي في هذه اللحظة المصيرية».

وأوضح إبراهيم منيمنة في بيان صادر عنه: "أما وقد انتخبنا رئيسًا للجمهورية اللبنانية على قدر آمال وطموحات اللبنانيين واللبنانيات، باتت الوظيفة الفعلية اليوم لنا كنواب هي في تأمين كل الدفع الممكن لإحاطة العهد بعوامل النجاح، وأدوات التطبيق لخطاب القسم، وعلى رأسها الدولة الحرة المستقلة الحاضنة لجميع مكوناتها، والباسطة لسيادتها على كل أراضيها".

وبحسب مراقبين للشأن اللبناني، فإنه لا توجد كتل نيابية وزانة تدعم إبراهيم منيمنة رئيسًا للحكومة، مشيرين إلى أنه فور إعلان ترشحه دعمه بعض النواب التغييريين، وهم كتل قد لا ترجح كفته.

إجماع بين حزب الله وحركة أمل على نجيب ميقاتي

هذا ويتجه تكتل "الاعتدال الوطني"، الذي يضم 6 نواب، لتسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، وفقا لوسائل إعلام محلية لبنانية، والتي أشارت أيضا إلى توجه الثنائي الشيعي "حزب الله وحركة أمل"، لدعم ترشيح ميقاتي أيضا كونه جزءًا من اتفاق مسبق سبق انتخاب جوزيف عون رئيسًا.

كما يعقد نواب "التكتل الوطني المستقل"، ويضم 4 نواب، اجتماعًا الأحد أيضا، وذلك لتحديد موقف التكتل من مسألة رئاسة الحكومة.

أيضا ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية نواف سلام أبلغ عددا من النواب اللبنانيين أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية، إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته.

وعادة ما تستغرق تسمية رئيس للحكومة في لبنان أشهرا طويلا نظرا للخلافات السياسية العميقة بين الأفرقاء الأساسيين، ويتوقع نواب أن يتم الإعلان عن رئيس الحكومة وتشكيلها خلال 10 أيام، لحاجة الدولة الملحة إلى انتظام عمل مؤسساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.