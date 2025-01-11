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الرئيس السلوفاكي يستبعد إرسال قوات تابعة لـ الناتو إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

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الرئيس السلوفاكي يستبعد إرسال قوات تابعة لـ الناتو إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

الرئيس السلوفاكي يستبعد إرسال قوات تابعة لـ الناتو إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:06 مساءً - قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني إن سلوفاكيا لن تقبل أبدا فكرة إرسال قوات عسكرية تابعة لحلف "الناتو" إلى أوكرانيا لأن ذلك يؤدي إلى نشوب صراع عالمي.

 

الرئيس السلوفاكي يستبعد إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا
 

وأضاف بيليغريني خلال برنامج حواري، أن سلوفاكيا "لن توافق ولن تسمح أبدا بإرسال قوات الجيش السلوفاكي كجزء من الناتو للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".

وشدد الرئيس السلوفاكي على أن بلاده لن توافق على إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا للانضمام إلى الصراع، ووفقا له، فإن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا من شأنه أن يثير حربا عالمية ثالثة.

يشار إلى أن موسكو شددت مرارا على أن تورط "الناتو" المباشر في الصراع الأوكراني لا يقتصر على المواجهة المباشرة فقط، بل على الضخ المستمر للأسلحة الغربية لأوكرانيا، وتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي فرنسا وإيطاليا وبولندا وغيرها من الدول الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

ويذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجغي لافروف، صرح في نوفمبر الماضي، أن تدريب فرنسا لأفراد عسكريين أوكرانيين يشير إلى تورط باريس المباشر في الصراع، حيث وصف لافروف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه واحد من أشد المؤيدين المتحمسين "لفظيا وعمليا" لهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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