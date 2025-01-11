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تايوان تخطط لنشر أنظمة دفاع جوي أمريكية حديثة - أخبار كلمتك

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تايوان تخطط لنشر أنظمة دفاع جوي أمريكية حديثة - أخبار كلمتك

تايوان تخطط لنشر أنظمة دفاع جوي أمريكية حديثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 05:11 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان صادر عنها، أن أنظمة الصواريخ المتطورة للدفاع الجوي “نيس ماس” التي طلبتها تايبيه من أمريكا، ستنشر في مواقع استراتيجية مهمة بشمال الجزيرة لحماية المنطقة.

 

تايوان تخطط لنشر أنظمة غربية حديثة للدفاع الجوي

ومن جانبها نقلت صحيفة Taipei Times عن وزارة الدفاع قولها إن أنظمة "نيس ماس"سيتم نشرها في منطقة سونجشان في تايبيه ومنطقة تامسوي في نيو تايبيه سيتي، مشيرة إلى أن تايوان قد تتسلم هذه الأنظمة بحلول نهاية العام الحالي.

وتعتبر هذه الشحنة جزءا من الحزمة السابعة عشرة من الأسلحة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة لتايوان في عهد الرئيس جو بايدن.

نظام الدفاع الجوي نيس ماس

وأكدت الصحيفة أن تيوان ستنشر أيضا "النظام النرويجي المتقدم للصواريخ أرض-جو" هو نظام دفاع جوي صاروخي متنقل قامت بتطويره النرويج  بالتعاون مع الشركة الأمريكية Raytheon. وهو مصمم لمكافحة الأهداف الجوية المناورة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

ووافقت الخارجية الأمريكية في أكتوبر 2024 على بيع أنظمة نيس ماس  ومحطات رادار لتايوان بقيمة حوالي 2 مليار دولار. وأعلنت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق أن تايبيه ستتلقى ثلاثة أنظمة نيس ماس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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