الرياضة - 08:26 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 08:26 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد الموافق 12 من يناير 2025، في نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تفوق كلا الفريقين وتأهلهما للنقطة الختامية من أجل حصد أول القاب عام 2025.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بث مباشر

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إلى المباراة النهائية بكأس السوبر الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد فوزه الكبير على نظيره ريال مايوركا بثلاثية نظيفة أحرزها جود بيلينجهام وبراهيم دياز ورودريجو على الترتيب.

بينما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، إلى نهائي السوبر الإسباني، بعد فوزه على فريق أتليتك بلباو بثنائية نظيفة جاءت عن طريق جافي، و لامين يامال.

ومنذ بدء إقامة كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربع فرق بداية من عام 2020، فاز برشلونة أو ريال مدريد باللقب في آخر ثلاث نسخ، مع العلم أن الفريق الذي توج بلقب هذه البطولة توج بلقب الدوري الإسباني بنهاية الموسم.

مواجهة اليوم، تعد المباراة الـ 259 بين الفريقين في كافة المسابقات الرسمية، وحقق برشلونة الفوز في 101 مباراة، فيما فاز الريال بـ 105مباراة وتعادل في 52 مباراة، ويظهر هذا أيضا في الأهداف، حيث سجل البارسا 423 هدفا في مرمى الملكي، فيما سجل الميرينجي 433 في شباك البلاوجرانا.

وستكون هذه المواجهة هي الثامنة عشرة بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني، ويملك الريال أفضلية، حيث فاز في عشر مباريات، وخسر في خمس وتعادلا في مباراتين.

ويعد فريق برشلونة هو أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر حيث حصد اللقب 14 مرة، ولكن يمكن لريال مدريد معادلة رقمه إذا فاز بمباراة الغد حيث توج باللقب في 13 مرة سابقة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

ويضرب ريال مدريد موعدا مثيرا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأحد الموافق 12 من يناير 2025، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب بنهائي السوبر الإسباني، عبر قناة SSC1 HD بتعليق فارس عوض، وقناة SSC NEWS HD بتعليق عبد الله الحربي.