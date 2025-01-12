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مشاهير العرب - بسبب شهر رمضان.. رامي جمال يؤجل طرح ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بسبب شهر رمضان.. رامي جمال يؤجل طرح ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسبب شهر رمضان.. رامي جمال يؤجل طرح ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 08:26 مساءً - رامي صبري.. اسم تصدر الفنان رامي جمال التريند، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن خبر أثار به الجدل وهو تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح الأيام المقبلة، وذلك بسبب اقتراب شهر رمضان.

رامي جمال

رامي جمال يعلن أسباب تأجيل ألبومه

كتب رامي جمال لجمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «حبايبي الغاليين كنت وعدتكم انى هنزل الألبوم في أول السنة، بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت أن شهرين بالظبط ورمضان جاي، ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب».

وطرح: «وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف، ووقت جميل أن الألبوم يلحق يتسمع وقولت برضه، أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت، فمنها أريح شويه وأركز شوية وبالمرة اوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة أكتر ولا فرحانة أكتر ولا نص ونص».

رامي جمال

أغنية حياتي الحلوة

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، أحدث أغانيه بعنوان «حياتي الحلوة»، أغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي، والذي وافته المنية في شهر يونيو من العام الماضي 2023.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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