الاحتلال يقصف خيام النازحين مجددًا في مواصي خان يونس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 03:35 مساءً - شن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، غارة استهدفت خيامًا للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، للمرة الثالثة خلال أيام معدودة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن سيدة قتلت وأصيب عدد من الأشخاص معظمهم من الأطفال، جراء استهداف طائرات إسرائيلية لخيام النازحين قرب المستشفى الكويتي جنوبي قطاع غزة.

وأدى القصف لتدمير عدد من الخيام التي تُؤوي عددًا من العائلات في المنطقة التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا جراء العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وهذه هي المرة الثالثة التي يقصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

إذ سبق أن شن غارات عنيفة على المنطقة تسببت باستشهاد العشرات من بينهم مدير عام الشرطة في قطاع غزة محمود صلاح، ونائب مدير جهاز الأمن الداخلي حسام شهوان.

وتطلب إسرائيل من الفلسطينيين التوجه لمنطقة المواصي باعتبارها منطقة إنسانية؛ ما أدى لتكدس أعداد كبيرة من النازحين في المنطقة التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية الآدمية.

وتشهد مناطق عدة في قطاع غزة غارات إسرائيلية متزامنة أدت لاستشهاد 48 فلسطينيًّا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

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