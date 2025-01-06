الأردن وتركيا يبحثان الأوضاع في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 03:35 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة: بحثنا مع الجانب التركي كيفية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.



تنسيق تركي أردني بشأن الضفة الغربية

وأضاف أيمن الصفدي:" موقفنا واضح في رفض العدوان الإسرائيلي على غزة والعمل على وقفه".

ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:موضوع غزة وفلسطين من أهم الموضوعات على جدول أعمالنا.

واكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين،أهمية دعم الإدارة السورية الجديدة، وشددا على ضمان أمنها لضمان أمن دول الجوار، مشيرين إلى أهمية الفرص الاقتصادية.

لقاء وزيرا الخارجية التركي والأردني

ولفت فيدان إلى أنه يمكن في وقت لاحق عقد اجتماع يضم سوريا ودول الجوار لبحث التصدي للتهديدات الإرهابية، مؤكدا التنسيق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف أن بلاده تشترك في الآراء مع الأردن من حيث التضامن مع الشعب السوري والعمل لإعادة الإعمار، وقال إنه بحث مع نظيره الأردني الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة.

وشدد على أن هناك فرصة اقتصادية مهمة للغاية في المنطقة مشيرا إلى أن جميع دول المنطقة ستستفيد منها.

تنسيق تركي أردني بشأن سوريا

وحذر من أن المخابرات الغربية تتغلغل داخل المنظمات الإرهابية بهدف تقويض أمن بلدان المنطقة، مضيفا أنه يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تتولى مسؤولية سجون معتقلي تنظيم الدولة في سوريا

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