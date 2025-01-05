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جيش الاحتلال: إصابة جندي بجراح خطيرة شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال: إصابة جندي بجراح خطيرة شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: إصابة جندي بجراح خطيرة شمالي قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:15 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة جندي بجراح خطيرة شمالي قطاع غزة.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال فأن الجندي أصيب بجروح خطيرة جراء انهيار مبنى في جباليا.

وقالت سرايا القدس، اليوم الأحد: "أوقعنا بالاشتراك مع كتائب القسام 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح باشتباك غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وذكرت  وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن لواء كفير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي  انسحب من شمالي قطاع غزة بعد شهرين من القتال في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وتكبد هذا اللواء  خلال هذه الفترة 13 قتيلًا. وأقر جيش الاحتلال  الإسرائيلي بمقتل 41 جنديًّا منذ بدء عمليته العسكرية الحالية شمالي قطاع غزة في الخامس من أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، قولها: "إن جيش الاحتلال  يعاني نقصًا في القوى البشرية بعد مقتل وإصابة نحو 10 آلاف جندي بالحرب".

جيش الاحتلال يعاني من نقص القوى البشرية 

وقالت المصادر الإسرائيلية: "حالة الإرهاق تتفاقم لدى جنود الاحتلال بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة". 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن مسؤولين  أمنيين وعسكريين أبلغوا المستوى السياسي بضرورة وقف الحرب مؤقتا في غزة وفورًا لإعادة المخطوفين.

مطالب عسكرية في إسرائيل لوقف الحرب في غزة

وأضافت القناة العبرية: "المسؤولون أكدوا ضرورة وقف الحرب مؤقتًا لإعادة المخطوفين دون الإضرار بالقدرة على استئنافها لاحقًا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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