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وزير الخارجية السوري يدعو واشنطن لرفع العقوبات - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 03:25 مساءً - قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إنه بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جميع القضايا الأساسية والإستراتيجية، وذلك في زيارته للدوحة اليوم الأحد.

 

وزير الخارجية السوري يدعو واشنطن لرفع العقوبات

 

وأضاف الشيباني أنه نقل للدوحة توجسات الإدارة السورية الجديدة وخصوصا ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، مجددا مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات عن الشعب السوري.

سوريا الجديدة ستحظي بعلاقات جيدة

وأكد أن "سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جدا مع دول المنطقة".

وكان الشيباني وصل صباح اليوم، على رأس وفد سوري رسمي ضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، إلى العاصمة القطرية.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الوفد السوري.

اول زيارة رسمية لوفد سوري

وتعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية لوفد سوري يمثل الإدارة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، وتهدف إلى بحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

ومن جهتها، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم قطر لتحقيق تطلعات شعب سوريا الشقيق في بناء دولة المؤسسات، كما أكد على دعم وحدة سوريا واستقلالها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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