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اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

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اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 08:45 مساءً - أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في بيان اليوم السبت، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة.

جيش الاحتلال يدمر نقاط مراقبة للجيش اللبناني واليونيفيل 

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بجوار موقع لليونيفيل في اللبونة"، مؤكدة أن هناك تدمير متعمد ومباشر من جانب جيش الاحتلال لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي تخص الجيش اللبناني وهو يشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 والقانون الدولي.

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم، إن هناك تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أكد الثلاثاء الماضي، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

 ويوم الخميس الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في بيانها: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع".

وأضافت الوكالة في بيانها أن "الطيران الحربي المعادي أغار على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي إقليم التفاح والنبطية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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