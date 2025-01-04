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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال - أخبار كلمتك

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال - أخبار كلمتك

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:00 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال


وفي أكتوبر الماضي كان قد أعلن الديوان الملكي السعودي، عن  وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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