مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم في أول ليلة عرض لـ «مكسرة الدنيا»| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل طرحها.. تامر حسني يكشف عن كواليس أغنيته «فعلا مبيتنسيش»| فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لطفي لبيب يكشف عن رغبته في الاعتزال لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - الطقس غدا.. خريطة سقوط الأمطار وانتشار الصقيع - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن - أخبار كلمتك

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن - أخبار كلمتك

حواس والعناني وفاروق حسني وغادة والي أبرزهم، قائمة أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

حواس والعناني وفاروق حسني وغادة والي أبرزهم، قائمة أمناء هيئة المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

“مكسرة الدنيا” لـ دنيا سمير غانم بالرياض ترفع شعار كاملة العدد - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بدء مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

بدء مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:40 مساءً - انطلقت مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والتي تستمر لمدة ستة أيام، في ولاية جورجيا بموكب مهيب بدأ في مسقط رأسه بمدينة بلينز.

 بدء مراسم جنازة جيمي كارتر 

ووصل أفراد عائلة الرئيس الأسبق كارتر إلى مركز فيبي سامتر الطبي لمرافقة جثمانه من بلدته بلينز، جورجيا، إلى مدينة أتلانتا.

 


وتتضمن الجنازة الوطنية سلسلة من الفعاليات تمتد على مدار ستة أيام، تتيح لسكان جورجيا وجميع الأمريكيين فرصة لتقديم احترامهم للرئيس الـ 39 للولايات المتحدة، الذي يعد الوحيد الذي ينحدر من ولاية جورجيا.

من يحمل نعش الرئيس الأمريكي الأسبق 

عملاء الخدمة السرية الحاليون والسابقون، الذين وفروا الحماية لكارتر منذ توليه منصبه، قاموا بدور حاملي النعش، حيث حملوا جثمان الرئيس الأمريكي  الأسبق من المركز الطبي إلى العربة التي تنتظر نقله.


 ورافق العملاء العربة بجانبها، واضعين أيديهم عليها بينما غادرت المركبة ببطء المركز الطبي. وبعد مغادرة المركز، سيمر الموكب بجانب منزل كارتر الذي قضى فيه طفولته في بلدة بلينز المجاورة.

ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان لاحقًا إلى أتلانتا، حيث ستُقام مراسم تكريمية يوم السبت بعد الظهر.

 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

هيرحل وهو مطمئن، تفاصيل آخر صفقة أسلحة من بايدن لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق