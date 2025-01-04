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إذاعة جيش الاحتلال: حماس أطلقت 20 صاروخا من غزة خلال 9 أيام - أخبار كلمتك

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إذاعة جيش الاحتلال: حماس أطلقت 20 صاروخا من غزة خلال 9 أيام - أخبار كلمتك

إذاعة جيش الاحتلال: حماس أطلقت 20 صاروخا من غزة خلال 9 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:40 مساءً - ذكرت إذاعة  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم السبت،  أنه خلال الأيام الـ9 الماضية أطلقت حركة حماس نحو 20 صاروخا من غزة نحو إسرائيل،  من بينها 14 صاروخا من شمال القطاع.

حماس تطلق 20 صاروخا على إسرائيل 

وفي هذا السياق  كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه خلال الأسابيع الماضية، دوت صافرات الإنذار أكثر من 30 مرة في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت الصحيفة العبرية: إنه حتى لو تبين أن بعضها "كاذب"، بالنسبة إلى المستوطنين الذين يركضون إلى المناطق المحمية أصبح الأمر جزءا من روتين الحياة في المنطقة.

استمرار اطلاق الصواريخ من غزة 

وأوضحت أنه بعد أكثر من 20 عاما من عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، كان المستوطنون يأملون أن تتوقف على الأقل عندما يكون جيش الاحتلال في قطاع غزة بعد قتال دام نحو 15 شهرا.

 فيما قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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