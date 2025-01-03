مسئولون ليبيون يدعون إلى توزيع اللاجئين السودانيين على المدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:09 مساءً - دعا مسئولون ليبيون إلى توزيع اللاجئين السودانيين على المدن الليبية لتخفيف الأعباء عن مدينة الكُفرة التي تواجه تحديات بسبب تركز أعداد كبيرة من اللاجئين فيها.

توزيع اللاجئين على المدن الليبية

وأكد المسئولون أهمية قيام السلطات المحلية بإجراء إحصاء وتوثيق للاجئين ومنحهم شهادات صحية لتسهيل انتقالهم إلى مدن الشمال التي توفر فرصًا أفضل للعمل والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن اللاجئين السودانيين لا يُصنفون كمهاجرين غير شرعيين وفق القانون الليبي.

عوائق أمام اللاجئين تمنعهم من مغادرة ليبيا

كما أوضح أن العديد من اللاجئين يسعون لمغادرة ليبيا، لكنهم يواجهون عوائق بسبب افتقارهم للوثائق الرسمية نتيجة دخولهم البلاد بطرق غير نظامية. ودعا إلى معالجة هذه الإشكاليات بشكل إنساني وقانوني لدعم اللاجئين والمدن المستضيفة لهم.

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