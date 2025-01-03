القسام تعلن تدمير 5 دبابات للاحتلال الإسرائيلي بعبوات شديدة الانفجار في جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:24 مساءً - أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس تدمير 5 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا بعبوات شديدة الانفجار في محاور التوغل شمالي قطاع غزة.

القسام تعلن تدمير 5 دبابات بعبوات شديدة الانفجار في جباليا

وقالت القسام في بيانها عبر قناتها على "تلجرام"، اليوم الجمعة: "دمرت كتائب القسام 4 دبابات ميركافا صهيونية بعدد من العبوات الشديدة الانفجار في محور التقدم شرق جباليا البلد شمال القطاع".

وأضافت في بيان منفصل، "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ شرق شارع الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

ويوم الأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمال عزل جباليا وبقية أحياء شمالي قطاع غزة ، مشددا على أنه لن يتيح لمستشفى "كمال عدوان" العودة إلى العمل مجددا.

ويزعم الجيش أن حماس "قد هزمت بالفعل في مخيم اللاجئين في جباليا، وأن القوات تقترب من إنهاء أنشطتها هناك"، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها ذلك ففي عام 2023 على سبيل المثال، وزعم قائد الفرقة 162 إيتسيك كوهين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هزم اللواء الشمالي التابع لحماس، بما في ذلك كتيبة جباليا.

جيش الاحتلال يهجر سكان شمال غزة

وبعد خمسة أشهر، في مايو 2024، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى عملية في جباليا، وفي أكتوبر الماضي عاد الجيش وشن عملية واسعة النطاق في جباليا.

ويهجر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة، ويمنعهم من أخذ أغراضهم وأمتعتهم الشخصية معهم، كما يطالب المهجرين بترك ملابسهم رغم أن منظمات إنسانية تفيد بوجود نقص بالملابس الدافئة لدى سكان القطاع في ظل الأحوال الجوية العاصفة والبرد القارص واضطرار المهجرين إلى المبيت في خيام.

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