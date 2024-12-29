مصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا - أخبار كلمتك

مصطفى بكري ينفي سفر وفد من الجامعة العربية إلى سوريا - أخبار كلمتك

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر - أخبار كلمتك

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر - أخبار كلمتك

عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في زاوية بهذا الموعد - أخبار كلمتك

عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في زاوية بهذا الموعد - أخبار كلمتك

تنوعت بين الكوميدي والسياسي والرعب، 27 فيلما شارك فيهم الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

تنوعت بين الكوميدي والسياسي والرعب، 27 فيلما شارك فيهم الراحل أحمد عدوية - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024 - أخبار كلمتك

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

الزراعة توزع أبقارا عشارا على 104 سيدات في أسوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - بعد خضوع نتنياهو لعملية جراحية.. من هو القائم بأعمال رئيس وزراء الاحتلال؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - بعد خضوع نتنياهو لعملية جراحية.. من هو القائم بأعمال رئيس وزراء الاحتلال؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منوعات غنائية في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

خبير عسكري: إسرائيل تستغل الهدنة في تحقيق مكاسب على الأراضي اللبنانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبير عسكري: إسرائيل تستغل الهدنة في تحقيق مكاسب على الأراضي اللبنانية - أخبار كلمتك

خبير عسكري: إسرائيل تستغل الهدنة في تحقيق مكاسب على الأراضي اللبنانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو عربدة لعدو متغطرس يستغل فائض قوته لصالحه، وسط سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته المتكررة، موضحًا أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على الأراضي اللبنانية فقط، بل تشمل الأراضي الفلسطينية والسورية وغيرها من الأراضي العربية.

أعمال تخريبية لإسرائيل في لبنان

وأضاف المشموشي، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، وتقدمه الإعلامية داليا أبوعميرة، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تحاول استغلال فترة الستين يومًا لتنفيذ أعمال تخريبية تُنزل أكبر قدر من الخسائر، متذرعة بمزاعم واهية حول تأخير الجيش اللبناني في إعادة انتشاره، وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة".

 

تجنب الجيش اللبناني الاحتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي 

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتجنب الجيش اللبناني أي احتكاك مباشر مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي لا يتواجد في ذات المناطق معه بشكل متزامن، قائلا: "على إسرائيل أن تنسحب كليًا لتتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية".

الدول الراعية للهدنة في لبنان

وأكد الخبير العسكري أن الالتزام الصارم من قبل الدولة والجهات الرسمية اللبنانية بتنفيذ بنود الاتفاق يُلقي بالمسؤولية على الجهات الراعية لهذه الهدنة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تتحملان تقصيرًا واضحًا في الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق بشكل كامل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

كافي لاشفيلي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق