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مشهد يفوق الاحتمال، والد رضيعة فلسطينية ماتت متجمدة داخل خيمة يروي تفاصيل لحظة الفراق (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشهد يفوق الاحتمال، والد رضيعة فلسطينية ماتت متجمدة داخل خيمة يروي تفاصيل لحظة الفراق (فيديو) - أخبار كلمتك

مشهد يفوق الاحتمال، والد رضيعة فلسطينية ماتت متجمدة داخل خيمة يروي تفاصيل لحظة الفراق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - كشف مع الساعات الأولى لصباح اليوم، عن وفاة رضيعة فلسطينية متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفاة الرضيعة الفلسطينية سيلا محمود الفصيح متجمدة

وحسب شهود عيان، فإن الرضيعة الفلسطينية تدعى سيلا محمود الفصيح، بعمر أسبوعين، توفيت فجر الأربعاء متأثرة بالبرد القارس في منطقة مواصي خان يونس.

سيلا محمود الفصيح، هى الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، حيث توفيت الرضيعة عائشة عدنان سفيان القصاص فجر الجمعة، داخل خيمة في مواصي خان يونس.

وقال محمود الفصيح، والد الرضيعة سيلا، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم استيقظوا صباح الأربعاء فوجدوا اللون الأزرق يطغى عليها فيما نزف الدم من فمها وأنفها.

 

والد الرضيعة سيلا محمود الفصيح يكشف تفاصيل وفاتها

وأضاف محمود الفصيح، أنهم توجهوا بها إلى عيادة تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حيث أبلغهم الأطباء هناك أن “قلب الطفلة توقف من البرد”.

وأشار والد الرضيعة سيلا محمود الفصيح، إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية داخل خيمة من القماش لا تصلح للسكن، بينما ينامون على الرمال الباردة دون وجود فراش أو مستلزمات تقيهم برد الشتاء.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، في منشور على “إكس”، إن الرضيعة “سيلا محمود الفصيح تجمدت من برد الخيام في مواصي خان يونس وفارقت الحياة”.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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