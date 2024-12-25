إخلاء تجمع سكني في تل أبيب بعد بلاغ عن احتمال وقوع حادث أمني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، إخلاء تجمع سكني في تل أبيب، بعد بلاغ عن احتمال وقوع حادث أمني، مساء الأربعاء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة تبحث عن مشتبه به في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث دهس في منطقة جنوب غرب القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.

حادثة دهس في منطقة جنوب غرب القدس

ووفقًا للمصادر الأولية، تم استهداف الضحية بسيارة، ما أدى إلى إصابته بجروح،

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تقوم حاليًا بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا في موقع الحادث.

الحالة الصحية للمصاب

وأوضحت أن إصابته تُعتبر طفيفة ولا تهدد حياته.

ومن جانبها أوضحت “يسرائيل هيوم ” أنه تم القبض على المشتبه في تنفيذه عملية الدهس قرب غوش عتصيون جنوبي القدس.

وقالت الصحفية فاطمة خمايسي للجزيرة إن هوية المصاب لم تتضح على الفور، إن كان مستوطنا أو جنديا في جيش الاحتلال.

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