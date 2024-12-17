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وزير النقل السوري يكشف موعد عودة العمل بمطاري دمشق وحلب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - كشف بهاء الدين شرم، وزير النقل السوري، عن موعد عودة حركة الطائرات بمطاري دمشق وحلب، بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على سوريا.

موعد فتح مطاري دمشق وحلب 

وأكد، عودة حركة الطيران بمطاري دمشق وحلب خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن عملية حركة الطائرات بالمطارات بحاجة إلى أمور أمنية معينة لتأمين المسافرين وإجراء الصيانة على الطائرات وبعض القطع المهمة.

رسالة شكر للشعب المصري 

سوريا، وقال وزير النقل السوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم: نوجه رسالة شكر واعتزاز للشعب المصري الطيب الذي استقبل السوريين على مدار سنوات طويلة بأصالة وكرامة.
  

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ولفت إلى أن إدارتي مطاري دمشق وحلب تعلنان خلال أيام قليلة عن عودة حركة الطيران وكل التفاصيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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