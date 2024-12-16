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إعلام عبري: جيش الاحتلال يُجري تجهيزات واسعة لتعزيز وجوده في سوريا - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: جيش الاحتلال يُجري تجهيزات واسعة لتعزيز وجوده في سوريا - أخبار كلمتك

إعلام عبري: جيش الاحتلال يُجري تجهيزات واسعة لتعزيز وجوده في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي يجري عملية تجهيز شاملة تهدف إلى تعزيز البقاء لفترة طويلة في سوريا، بما في ذلك منطقة جبل الشيخ.

وتشير هذه الخطوة إلى استعدادات استراتيجية لتعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي في المنطقة، في ظل التوترات المستمرة والتغيرات الجيوسياسية. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب السوري بشأن هذه التحركات.

الاحتلال يستهدف مدارس النازحين في غزة ووزير الأمن يتحدث عن قرب صفقة تبادل

فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 70% من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المخصصة لإيواء النازحين في قطاع غزة، في تصعيد خطير يندرج ضمن ما وصفته جهات حقوقية بسياسة "القتل المتعمد للمدنيين".

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن يسرائيل كاتس قوله إن "صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمون الصفقة أو الأطراف المعنية.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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