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يمهد لإجراء انتخابات مبكرة، مستشار ألمانيا يخسر تصويتا بالثقة داخل البرلمان - أخبار كلمتك

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يمهد لإجراء انتخابات مبكرة، مستشار ألمانيا يخسر تصويتا بالثقة داخل البرلمان - أخبار كلمتك

يمهد لإجراء انتخابات مبكرة، مستشار ألمانيا يخسر تصويتا بالثقة داخل البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس خسر  تصويتا بالثقة في البرلمان في خطوة تفتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، أنه يعول على تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في فبراير المقبل؛ رغم تراجع شعبية حزبه الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يختار شولتس لمنصب المستشار

وعقب اختياره بالإجماع من قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي كمرشح لمنصب المستشار الألمانى، قال شولتس الشهر الماضي، إن "ما يسعى الحزب إلى تحقيقه واضح تمامًا، مثل المرة السابقة، نريد أن نتصدر المشهد ونصبح الحزب الأقوى."

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيعمل خلال الحملة الانتخابية من أجل مواصلة دعم أوكرانيا والحفاظ على الوظائف وتحقيق أجور جيدة وضمان أسعار طاقة معقولة، وذكر أن قضية مستقبل التقاعد ستكون موضوعًا أساسيًا كذلك في حملة الاشتراكيين، حيث قال: "في الانتخابات التشريعية القادمة سيحسم ما إذا كان يصبح هناك نظام تقاعد مستقر في ألمانيا أم لا".

من جابنه شن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، هجومًا حادًا على فريدريش ميرتس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي ومرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار، وقال: "لن نسمح لفريدريش ميرتس بالتهرب مما نشهده حاليًا، بأن يختبئ ولا يتحدث عن القضايا الجوهرية".

الاشتراكي الديمقراطي يشيد بشخصية شولتس وقوة أعصابه 

وأشاد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشولتس قائلًا إنه يتمتع بقوة الأعصاب والرصانة والثبات، وعلى الجانب الآخر، قال عن ميرتس إنه "لم يتول قط منصبًا حكوميًا يتحمل فيه أي مسؤولية تجاه هذا البلد وشعب هذا البلد، وسيكون انتخابه على رأس البلاد بمثابة تجربة كبيرة للغاية، خاصة في هذه الأوقات".

وأكد شولتس، بعد ترشيحه على روح الوحدة التي تجمعه مع زميله في الحزب بوريس بيستوريوس الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، والذي كانت هناك رغبة كبيرة داخل أروقة الحزب لترشيحه لمنصب المستشار بدلًا من شولتس لأنه يتمتع بشعبية أكبر بشكل ملحوظ وفقا لما تظهره استطلاعات الرأي.

وقال شولتس: إن "القصة الحقيقية هي أننا صديقان منذ فترة طويلة، وأنني رجوته أن يصبح وزيرًا للدفاع وذلك بناء على كفائته والصداقة التي تجمع بيننا، وأننا عازمون الآن على خوض هذه الحملة الانتخابية والفوز بها معًا".

وردًا على سؤاله عن السبب الذي يجعله مرشحا أفضل لمنصب المستشار، أجاب شولتس: "نحن لا نناقش الأمور بهذه الطريقة في الحزب الاشتراكي" مشيرًا إلى أن الحزب قرر بشكل مشترك المضي قدما في هذا المسار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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