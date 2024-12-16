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الصليب الأحمر: 90% من السوريين تحت خط الفقر و50% من البنية التحتية خارج الخدمة - أخبار كلمتك

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الصليب الأحمر: 90% من السوريين تحت خط الفقر و50% من البنية التحتية خارج الخدمة - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر: 90% من السوريين تحت خط الفقر و50% من البنية التحتية خارج الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - قالت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسوريا: إنه جرى تقديم الدعم اللازم لأكبر مستشفيين في دمشق بالمستلزمات الطبية كافة، مشيرة إلى أن عمليات النزوح زادت العبء على سوريا بسبب أعداد النازحين الهائلة.

الحالة الاقتصادية للسوريين

وأضاف «زقوت»، خلال حوارها عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن 90% من السوريين تحت خط الفقر  و50% من البنية التحتية في سوريا لا تعمل، لافتة إلى أن المدنيين تأثروا بالنزاع في سوريا.

 

الأزمة السورية في 2011


وتابعت: "اتسعت أزماتنا بحدوث الأزمة السورية في عام 2011، والآن تدير اللجنة الدولية واحدة من أكبر 3 عملياتها على مستوى العالم في سوريا، لقد تأثر المدنيون في سوريا لعقد ونصف العقد من النزاع".


معاناة السوريين بعد سقوط بشار الأسد

وواصل: "لم يحصل السوريون على الخدمات الرئيسية في الأسبوعين الماضيين، بعد العمليات العسكرية الأخيرة ونزح عدد كبير من السوريين، وهذا أضاف عبئا جديدا عليها، وهكذا استمرت حياة السوريين أزمة تلحق أزمة وتغطي عليها".


وأردفت: "تمكنت طواقمنا من إمداد العائلات النازحة في ليلة 28 نوفمبر ببعض الأغطية والفرش ليقضوا ليلتهم في أماكن اللجوء التي وصلوا إليها، وبعدما بدأت الأمور إلى حد ما في الاستقرار، بدأت اللجنة الدولية عملها في أنحاء العالم كافة وهم المعتقلون والمفقودون، ففي 10 ديسمبر انتقل فريق من اللجنة الدولية إلى سجن صيدنايا بعد فتحه للاطلاع على وضعه ومحاولة الوصول إلى المعتقلين المفرج عنهم لتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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