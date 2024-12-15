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الحكومة السورية الجديدة تتخذ قرارا بشأن مهندسين تم شطبهم من سجلات النقابة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:17 مساءً - أصدر نقيب المهندسين السوريين اليوم الأحد، مالك حاج علي قرارًا يقضي بإعادة المهندسين المشطوبة أسماؤهم من سجلات النقابة لأسباب أمنية، وذلك لما عانوه من ظلم واضطهاد في حقبة النظام السابق، بحسب ما أوردته جريدة الوطن السورية.

إعادة المهندسين المشطوبة أسماؤهم في سوريا

وبحسب القرار تحسب مدة الشطب لمزاولة المهنة والمراتب الهندسية، وعلى المهندسين المشطوبين أمنيًا مراجعة فروعهم لتسوية أوضاعهم في سوريا.

عودة الحياه تدريجيا في سوريا

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الانتقالية في سوريا، إن الحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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